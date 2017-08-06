5 أطفال يقتلون سبعيني بدون رحمة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

شهدت محافظة الجيزة المصرية حالة قتل بشعة ، حيث أقدم 5 أطفال علة قتل سبعيني لسرقة ماله .

وتعود الواقعة ، عندما دخل أحد الجيران على المٌسن ” حربي ذ ” 73 عاماً ، عليه منزله فوجده جثة هامدة.

وأظهرت التحريات أن 5 فتيان أقدموا على قتل حربي بهدف سرقته، وتبين أنهم أخذوا مبلغ 6 آلاف جنيه ولاذوا بالفرار.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم، وبالتحقيق اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وكشفوا أنهم وضعوا خطة لسرقة المجنى عليه لأنهم يعلمون أنه رجل مسن ويعيش بمفرده وأن معه المال.

وأشاروا إلى أنهم تسلقوا سور منزل مهجور مجاور لمنزل المجني عليه ثم قاموا بتكبيل يديه ورجليه بالحبال ووضع كيس وسادة على وجهه ليلفظ أنفاسه الأخيرة، كما أقروا بسرقتهم هاتفه الجوال و6 آلاف جنيه.