" الاستشاري الزائر " يقدم خدمات طبية لدارسي حملة محو الأمية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان بالتعاون المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة أمس, الزيارة السادسة من مشروع ” الاستشاري الزائر “, وذلك بمقر مركز الرعاية الصحية الأولية بالفطيحة بالتعاون مع حملة التوعية ومحو الأمية التي تنفذها إدارة تعليم صبيا بمركز الفطيحة التابع لمحافظة بيش .

وقدم الفريق الاستشاري التطوعي الخدمات التشخيصية والعلاجية والاستشارية والطبية في تخصصات العيون والباطنية وأمراض القلب والجراحة والجلدية والنساء والولادة والأطفال والأنف والأذن والجراحة العامة والأورام والحنجرة، والمسالك البولية، وجراحة الوجه والفكين، حيث تم علاج 352 من المراجعين وتم تأمين العلاج اللازم لـ 100 مريض ومريضة، إلى جانب التحويل المباشر لنحو 57 حالة أخرى إلى مستشفى الملك فهد المركزي نظراً لحاجتهم إلى فحوصات ورعاية تخصصية .

‏وتابع مساعد مدير تعليم صبيا‬ للشؤون التعليمية ضيف الله الحازمي جهود الفريق ” الاستشاري الزائر ” من جمعية ‫الإحسان‬ الطبية لدارسي الحملة الصيفية في الفطيحة ولأهالي المركز, عاداً برنامج ” الاستشاري الزائر ” خطوة رائدة ضمن برامج حملة التوعية ومحو الأمية التي ينفذها تعليم صبيا .

من جانبه بين مدير جمعية الإحسان الطبية الخيرية محمد الحازمي أن الزيارة الحالية هي السادسة من مشروع ” الاستشاري الزائر ” التي نفذتها الجمعية في كل من محافظة هروب ومركز الشقيق ومحافظات الرّيث والعيدابي والعارضة إلى جانب مركز الفطيحة وتم خلالها علاج نحو 2880 مريضاً ومريضة وتوفير الدواء لهم، إلى جانب التحويل المباشر لنحو 481 حالة أخرى إلى مستشفى الملك فهد المركزي نظراً لحاجتهم إلى فحوصات ورعاية تخصصية .