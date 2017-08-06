الصادق المهدي يكشف حقيقة التآمر مع قطر ضد المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

نفى المكتب الخاص لرئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، صحة تقارير إخبارية اتهمت الصادق المهدي بالتآمر مع قطر لتأليب الرأي العام السوداني ضد المملكة.

وقال مكتب الصادق المهدي في بيان أصدره أمس السبت إن ما تناوله تقارير إخبارية بهذا الشأن بحق رئيس الحزب من معلومات يجافي الحقيقة والواقع.

وأوضح أن المهدي ظل يدعو إلى تجاوز الأزمة الخليجية في إطار الأسرة الدولية وبعيداً عن المواجهة والتدويل، كما طالب بإيجاد ” مخرج عادل ” للأزمة دون الانحياز لطرف ضد طرف.

وأضاف أن الصادق المهدي وحزب الأمة القومي و ” كيان الأنصار ” من ضحايا جماعة الأخوان المسلمين، التي انقلبت على الحزب واستولت على السلطة في عام 1989م.

وأوضح أن المهدي درج على مقابلة رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين في السودان، في إطار التواصل السياسي والاجتماعي وتبادل الأفكار والآراء البناءة بعيداً عن المجاملة والموالاة.

وكانت تقارير إخبارية عدة أشارت إلى أن الصادق المهدي اتفق مؤخراً مع سفير قطر بالخرطوم على العمل معاً من أجل تأليب الرأي العام في السودان ضد المملكة، والدعوة لعدم مشاركة القوات السودانية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة.