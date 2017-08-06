المعسكر الكشفي بالمدينة يكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكمل المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة, استعداداته لموسم حج هذا العام 1438هـ لخدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي تشرف على تنفيذه جمعية الكشافة العربية السعودية، بإعداد وتأهيل مقر معسكر الخدمة العامة في المدينة المنورة وجدولة برامج التأهيل ودورات التدريب للمشاركين في المعسكر من قادة وجوالة وكشافة .

وتهدف الجمعية من خلال مشاركة الكشافة, في تقديم خدماتها التطوعية في مواقع الخدمة مع عدد من الجهات المعنية في خدمة الحجاج بمنطقة المدينة المنورة، إلى إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء في خدمة ضيوف الرحمن وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في المعسكر الكشفي وفق رؤية أساسها الإخلاص وسمتها الإتقان ومنهجها التربية .

وأوضح قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن سبيل الجهني, أن اكتمال الاستعدادات وجاهزية المعسكر الكشفي وتأهيله يأتي من انطلاقا للخدمات الجليلة التي يقدمها الجوالة والكشافة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، مبينا أن مجالات الخدمة المقدمة من الكشافة لضيوف الرحمن متعددة إذ يقوم الكشافة بداية بمهام المسح وجمع المعلومات وتحديثها للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي إذ تأخذ الكشافة على عاتقها مسؤولية إرشاد الحجاج التائهين وإيصالهم إلى مقرات سكنهم بأمان من خلال مراكز الإرشاد الخاصة بها التي تنتشر في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي وكذلك التعاون مع إدارة التوعية في توزيع الكتيبات الإرشادية .

وأفاد أن عدداً من الكشافة ينتشرون في مواقع الحجاج لتقديم العون والمساعدة خاصة للحجاج المسنين وإيصالهم ونقلهم بعربات القولف واليدوية، كما يشاركون مع فرع وزارة الصحة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي, فضلا عن تعاون الجوالة والكشافة ومشاركتهم في عدد من الخدمات التطوعية الإنسانية الجليلة التي يقومون ويتشرفون بها .