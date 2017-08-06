آخر خسوف وكسوف للشمس والقمر غداً - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

يترقب عدد كبير من سكان المنطقة العربية ومعظم دول شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، غداً الإثنين، أحد أبرز الظواهر الفلكية في 2017، ويتمثل في خسوف جزئي للقمر، هو الثاني والأخير من نوعه لهذا العام.

وقال رئيس قسم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور أشرف تادرس إن ” الخسوف الجزئي للقمر سيحدث عندما يمر القمر خلال جزء من ظل الأرض، فيختفي جزء منه ” .

وأضاف تادرس أن هذا الخسوف سيكون مرئيًا في مصر ومعظم دول شرق أفريقيا وآسيا الوسطى والمحيط الهندي وأستراليا، وأنه يحدث عندما يكون قمر شهر ذو القعدة، الشهر الحادي عشر من السنة القمرية أو التقويم الهجري بدرًا، وسيستغرق حدوثه بجميع مراحله 5 ساعات ودقيقة واحدة تقريبًا .