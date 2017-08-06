استقطاب الزوار في معارض الفنون والأسر المنتجة بالنماص - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

استقطبت المعارض الخاصة في الفنون التشكيلة، والصور الفوتوغرافية، والخط العربي وفنونه التي أقامتها لجنة التنمية السياحية بمحافظة النماص بجوار حديقة الملك عبدالله ضمن فعاليات صيف النماص 1438 هـ ” صيفنا ألوان ” آلاف الزوار والمهتمين .

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالتنمية السياحية بالنماص عوض آل الشيخ لوكالة الأنباء السعودية أن اللجنة حرصت على تنويع المشاركات في المعارض المقامة، مشيراً إلى أنها قدمت الدعوة لجميع الفنانين والفنانات وللمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي من أبناء وبنات محافظة النماص وخارجها، إضافة إلى إتاحتها لركن دائم لمستشفي النماص بشكل مجدول طوال أيام الأسبوع تقدم فيه الخدمات الاستشارية والعلاجية، وطب الأسنان، والصحة النفسية، والتغذية، وعيادة مكافحة التدخين .

وأبان رئيس اللجنة عوض آل الشيخ أن المعرض يهدف إلى التعريف بالمواهب الشابة وبفنونهم من خلال عرض وإبراز أعمالهم التشكيلية والفوتوغرافية في معرض جماعي مميز لدعمهم وتشجيعهم في مجالات الفنون المختلفة .

وفي إطار دعم الأسر المنتجة أكد آل الشيخ أن اللجنة أتاحت الفرصة لإكساب الأسر المهارات اللازمة مهنياً وإدارياً وتسويقياً لتعتمد على نفسها، وتأمين مصدر دخل دائم من خلال أقامتها معرض شامل لـ 80 أسرة منتجة تهتم بالحرف اليدوية وتقديم الأكلات الشعبية والمشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة، وعرض التصاميم الحديثة في الأزياء إضافة إلى إقامتها مسرحاً يهتم بالطفل .