التايكوندو السعودي يحقق 10 ميداليات في بطولة الأردن الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حقق لاعبو المنتخب السعودي للتايكوندو المشارك في بطولة الأردن الدولية 10 ميداليات حيث جاءت النتائج الفردية على النحو التالي :

– لؤي غانم ” ذهبية ”

– رياض الظافري ” ذهبية ”

– محمد السويق ” ذهبية ”

– عبدالله القرني ” ذهبية ”

– علي المبروك ” فضية ”

– هشام الدوخي ” فضية ”

– فراس غانم ” برونزية ”

– معاذ المطيري ” برونزية ”

– أسامة الصباغ ” برونزية ”

– عبدالرحمن القرني ” برونزية ”

من جانبه قدّم رئيس وفد المنتخب السعودي سلطان الذيب تهانيه وتبريكاته لرئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مشعل المطيري ومدير المنتخبات محمد القحطاني نظير تحقيق نجوم الأخضر هذا الإنجاز الدولي .