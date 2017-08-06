23 قتيلاً و 37 مفقود ومصاب حصيلة فيضانات فيتنام - صحيفة صدى الالكترونية

هانوي(صدى):

ذكرت التقارير الإعلامية في فيتنام، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تشهدها مناطق شمال البلاد إلى 23 قتيلا.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على البلاد مؤخرا قد تسببت أيضا في فقدان 16 شخصا وإصابة 21 آخرين بجروح، مشيرة إلى أن آلاف الجنود وقوات الشرطة يشاركون في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.

وقالت اللجنة المركزية لمواجهة الكوارث الطبيعية، أن الفيضانات دمرت 228 منزلا وتسببت في إحداث أضرار مادية على نطاق واسع بالعديد من الطرق والمحاصيل الزراعية ونظام الري .

يذكر أن الفيضانات العارمة والعواصف القوية تقتل مئات الأشخاص في فيتنام كل عام.