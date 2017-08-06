سياحة دبي: متوسط إشغال الشقق الفندقية 80% - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إن متوسط إشغال الشقق الفندقية في الإمارة بلغ 80% خلال النصف الأول من عام 2017.

وأوضحت الدائرة – حسبما أوردت صحيفة ” الإمارات اليوم ” أن متوسط إشغال الغرف الفندقية من فئة نجمة واحدة حتى ثلاث نجوم بلغ 80%، فيما بلغ معدل إشغال الفنادق من فئة أربع نجوم نحو 79%، مقابل 77% للفنادق من فئة خمس نجوم.

وأشارت الدائرة إلى أن متوسط أسعار الغرف الفندقية في الإمارة بلغ 526 درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 539 درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تراجع نحو 2.4%.

وأوضحت أن متوسط العائد على الغرفة بلغ 414 درهم مقابل 419 درهم خلال النصف الأول من عام 2016، لافتة إلى أن متوسط إقامة الزائر الواحد بلغت 3.9 ليال.

وذكرت أن عدد الغرف ضمن المنشآت الفندقية الصغيرة والمتوسطة شهدت نمواً بنسبة 4.8% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتة إلى أن إجمالي عدد غرف الفنادق من فئة النجمة الواحدة حتى أربع نجوم بلغ 44.9 ألف غرفة فندقية نهاية يونيو من العام الجاري مقابل 42،9 ألف غرفة نهاية 2016.