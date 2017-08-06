دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في جمعية البر بالسيح غداً - صحيفة صدى الالكترونية

دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في جمعية البر بالسيح غداً
تقيم جمعية البر الخيرية في السيح بمحافظة الخرج غداً, دورة تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك بمقرها الرئيس في حي النزهة.
وتتناول الدورة التي يقدمها المدرب صالح بن حسن العموش, الجوانب النفسية للزوجين، ومفاتيح السعادة الزوجية، وفنون ومهارات حل المشكلات الزوجية.
وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها جمعية البر الخيرية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6398 ] نشر منذ 13 دقيقة
دورة عن ويش ولا عن ويش🤔 الناس عقليات وطبائع مختلفة والمشوار طويل والحياة مواقف وظروف
أقول ياحليلكم بس😹
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شر الدورات مايضحك😹😂😂