 دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في جمعية البر بالسيح غداً - صحيفة صدى الالكترونية

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دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في جمعية البر بالسيح غداً

دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في جمعية البر بالسيح غداً
علي القحطاني(صدى):

تقيم جمعية البر الخيرية في السيح بمحافظة الخرج غداً, دورة تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك بمقرها الرئيس في حي النزهة.
‏وتتناول الدورة التي يقدمها المدرب صالح بن حسن العموش, الجوانب النفسية للزوجين، ومفاتيح السعادة الزوجية، وفنون ومهارات حل المشكلات الزوجية.
‏ وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها جمعية البر الخيرية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6398 ] نشر منذ 13 دقيقة

دورة عن ويش ولا عن ويش🤔 الناس عقليات وطبائع مختلفة والمشوار طويل والحياة مواقف وظروف
أقول ياحليلكم بس😹
~
شر الدورات مايضحك😹😂😂

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