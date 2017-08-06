دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في جمعية البر بالسيح غداً - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تقيم جمعية البر الخيرية في السيح بمحافظة الخرج غداً, دورة تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك بمقرها الرئيس في حي النزهة.

‏وتتناول الدورة التي يقدمها المدرب صالح بن حسن العموش, الجوانب النفسية للزوجين، ومفاتيح السعادة الزوجية، وفنون ومهارات حل المشكلات الزوجية.

‏ وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها جمعية البر الخيرية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.