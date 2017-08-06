أولى رحلات الخطوط الجوية المباشرة إلى موريشيوس 14 سبتمبر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تبدأ رحلات الخطوط السعودية اعتبارا من 14 سبتمبر المقبل مباشرة إلى وجهتها الدولية الجديدة ” موريشيوس ” ، وهي الوجهة الدولية رقم 60، والثالثة التي يتم تدشينها خلال هذا العام، بعد كل من ملطان في باكستان، وبورتسودان في السودان.

وسوف تغادر الرحلة رقم (SV481) وهي أولى الرحلات المباشرة بين المملكة وموريشيوس مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (05:00) فجر يوم الخميس 14 سبتمبر 2017م (الموافق 23/ 12/ 1438هـ) مروراً بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ” توقف لمدة ساعة واحدة “، ثم تغادر إلى ” موريشيوس ” الساعة (07:40) صباحاً، ويستغرق زمن الرحلة من الرياض تسع ساعات ومن جدة سبع ساعات وعشرين دقيقة تقريباً لتصل بمشيئة الله الساعة (16:00) عصراً بالتوقيت المحلي، وتغادر رحلة الإياب موريشيوس بالرقم(SV482) الساعة (17:35) عصراً لتصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (23:55) ليلاً، وتقرر تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت في ذات التوقيت.

وأكد مدير عام الخطوط الجوية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة وموريشيوس سوف يُسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، ويُوفر فرصاً استثمارية وبرامج سياحية ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين المملكة وموريشيوس، بالإضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف سواء السياح أو الحجاج والمعتمرون، وكذلك رجال الأعمال، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات ” السعودية ” للضيوف المواصلين إلى كل الوجهات الدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات أعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم.

وقال ” الجاسر “: إن تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى موريشيوس يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول ويحقق أهداف الخطة الاستراتيجية (SV2020) بتوسيع شبكة الرحلات الدولية وتعزيز الموقع التنافسي لـ”السعودية” على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات جديدة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية، وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول، وتم خلال العام الماضي التشغيل إلى أربع وجهات دولية جديدة؛ هي: المالديف، وميونخ، والجزائر، وأنقرة، والتشغيل إلى كل من: ملطان، وبورتسودان هذا العام، وسوف تواصل ” السعودية ” تنفيذ خططها المتعلقة بالتوسع في التشغيل الدولي وفق خطط تسويقية تتم بعناية.

وسيتم تشغيل رحلات المملكة الأسبوعية الثلاث لوجهتها الجديدة ” موريشيوس ” بطائرات بوينج (B787- 9) دريملاينر الحديثة التي تبلغ سعتها (298) مقعداً، (24) منها لدرجة الأعمال، و(274) مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف إلى جانب الخدمة الجوية المميزة، و(2500) ساعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والألعاب والترفيه المنوع والمناسب لكل شرائح الضيوف.