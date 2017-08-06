العمل تضبط 53 ألف مخالفة منشآت بالقطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, لـ 52.898 مخالفة لنظام وقرارات العمل في منشآت القطاع الخاص، بعد تنفيذهم لـ 141.827 زيارة تفتيشية على منشآت القطاع في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك منذ بداية العام الجاري 1438هـ وحتى نهاية شهر شوال المنصرم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية لمفتشي الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في جميع مناطق ومحافظات المملكة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام أطراف العمل بنظام وقرارات العمل المنظمة لسوق العمل .