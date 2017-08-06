الحكومة اليمنية: لن نترك الشعب فريسة للانقلابيين وإيران - صحيفة صدى الالكترونية

الحكومة اليمنية: لن نترك الشعب فريسة للانقلابيين وإيران
قالت الحكومة اليمنية إن الميليشيا الانقلابية في البلاد أصبح قرارها مرهوناً بِيَد داعميها في إيران؛ متعهدةً بعدم التخلي عن الشعب اليمني وترْكِهِ فريسة لنزوات أدوات طهران التخريبية.
وجددت الحكومة، في اجتماعها الدوري الليلة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، عزمها المضيّ قُدُماً -بدعم من التحالف العربي- على استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في حال استمر الانقلابيون على موقفهم الرافض للحل السياسي وتنفيذ المرجعيات المتوافق عليها محلياً ودولياً.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية؛ فقد أعادت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بالضغط الجادّ على الميليشيا الانقلابية لإرسال جميع الإيرادات التي تستحوذ عليها إلى البنك المركزي اليمني في عدن؛ حتى تفي بكل التزاماتها تجاه الشعب اليمني؛ لافتة الانتباه إلى استمرار الميليشيات في استخدام الإيرادات لتمويل حربها ضد اليمن واليمنيين.
وتَعَهّدت الحكومة -في موضوع آخر- بالاستمرار في عملياتها الحربية ضد تنظيم القاعدة في البلاد.
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