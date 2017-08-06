بالصور.. 200 نزيل يشاركوا في برامج إصلاحية الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أطلقت إصلاحية الرياض، برامج نوعية وتوعوية، يقدّمها نادي البيروني الموسمي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، واستفاد منها مؤخرا 200 نزيل بالإصلاحية.

وتضم الفعاليات إقامة دورة متخصصة في صيانة الهواتف الذكية للملتحقين بالنادي، قدّمها الفني ياسر بن برجس الدوسري المتخصص في صيانة الهواتف الذكية.

وقال مدير نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض بدر الرشود: تَدَرّب النزلاء خلال الدورة على صيانة الجوالات، وكيفية فك الجهاز وصيانته، واشتملت الدورة على التعرف على طريقة تحديث الأجهزة الحديثة وطريقة التعامل مع هذه الأجهزة، مع عرض تدريبات عملية من قِبَل النزلاء للتعرف على مدى استفادتهم من الدورة المقدمة لهم.