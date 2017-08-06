" صحة جدة " لشركة صيانة: وظيفة عامل نظافة ليست للسعوديين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توعّدت ” الشؤون الصحية ” بمحافظة جدة، على لسان ناطقها، باتخاذ الإجراءات النظامية ضد الشركة المشغّلة للمراكز الصحية بقطاع الليث، في حال خالفت بنود العقد المبرم المتفق عليه.

جاء ذلك تجاوباً مع تساؤلات وشكاوى عدد من موظفي الشركة المشغّلة لنظافة وصيانة المراكز الصحية بمحافظة الليث، للمسؤولين في ” صحة جدة ” ، التي يشكون فيها الشركة بتكليفهم بأعمال غير أعمالهم، إلى جانب امتعاضهم الشديد من نُقصان رواتبهم التي تصرفها الشركة لهم بشكل شهري، موضحين أنهم أمضوا سنوات في مجال الأعمال الإدارية الصحية، مطالبين مسؤولي وزارة الصحة بتثبيتهم وتحويلهم على بنود الوزارة أو برامج التشغيل الذاتي، ولا سيما أن المناطق والقرى النائية بحاجة ماسة إلى سد العجز الحاصل في الكوادر الإدارية.

وأكّد الناطق باسم ” صحة جدة “، عبدالله الغامدي؛ أن الوظائف المخصّصة للسعوديين بعقود الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي هي الوظائف الإشرافية، ووظائف المديرين ورؤساء الأقسام والمشرفين، وكذلك وظائف الأمن والسلامة، والوظائف الإدارية والمالية.

وأشار ” الغامدي “؛ إلى أنه طبقاً للمادة السادسة عشرة، فقرة (ج) من الشروط العامة، التي نصت على أن “يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قِبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد”.

وأضاف: “حسب الشروط والمواصفات لعقود الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي، فإن وظيفة عامل نظافة، وعاملة نظافة، ليست ضمن الوظائف المخصّصة للسعوديين”.

وفيما يخص جانب رواتب الموظفين والموظفات، أوضح ” الغامدي ” ؛ أن العقود نصّت على أن يلتزم المقاول بألا تقل رواتب الوظائف المخصّصة للسعوديين عن مستوى الوظائف المماثلة لها في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، متوعداً الشركة في حالة مخالفتها بنود العقد المبرم، باتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها.