بالفيديو.. صحافية تبحث عن رجل قبلها على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عبرت الصحافية الكندية “ فاليري ميكاييلا بين ” التي تعمل في إذاعة “ راديو كندا ” ، عن استيائها مباشرة بعد القبلة التي اعتبرتها اعتداء عليها، ودفعت المعتدي بقوة قائلة :” لا ”، ثم استأنفت عملها. .

حيث قامت بنشر إعلان على حسابها عبرمواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر وفيسبوك ”، للبحث عن الرجل الذي قبلها أثناء تقديمها لمهرجان موسيقي، يوم الجمعة المناضية ، معبرة عن استيائها من قيامه بذلك دون رضاها.

كما وجهت لذلك الشخص رسالة مباشرة قالت فيها :” لم أسمح لك بتقبيلي، إضافة إلى أنني كنت أعمل، وتسببت في إزعاجي ”.

وعلى فيسبوك كتبت تدوينة مطولة جاء فيها :” أريد أن أؤكد أني لا أشجع بأي حال من الأحوال الاعتداء على هذا الرجل، أريده أن يفهم لماذا يعتبر ما فعله أمرًا غير مقبول، سأمحو كل التعليقات التي تدعو إلى العنف فهذا ليس مجالًا للانتقام ” .