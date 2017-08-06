" مكافحة المخدرات " تتوعّد مقلّدي حركة الداب - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة مشروع ” نبراس ” عبدالإله بن محمد الشريف؛ أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ترصدان وتتعاملان مع أي مخالفات لأنظمتهما وتعليماتهما وهما تركزان حالياً خلاف أعمالهما الأخرى على الجوانب التثقيفية والوقائية.

ونظراً لما يشيع من ممارسات سلبية من البعض كحركة ” الداب ” التي تمثل إيحاءات داعية إلى تعاطي مخدر الحشيش.. قال الشريف في اتصال هاتفي مع ” سبق “: ” حذرنا سابقاً من تقليد الحركة والتحذير واضح وصريح، تقليد الحركة يخالف تعليمات ومعايير اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، و(نبراس) وسنتخذ الإجراء بحق مَن يطبقها “.

وأضاف: ” هذه الحركة ظهرت عام ١٩٧٠م، في أمريكا، حيث أطلقها مروّجو ومدمنو المخدرات ويقصد بها استنشاق أبخرة الحشيش المركّزة التي تصيب متعاطيها بالهلاوس والإدمان.

وقال الشريف: سبق أن نبّهنا عنها وأوضحنا بأنها تقليد لمروّجي المخدرات وتعتبر ضمن الدعوة والتحريض على تعاطي المخدرات، لذلك سنتخذ الإجراءات النظامية تجاه من يقوم بتطبيقها سواء مشاهير أو غيرهم “.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات قد حذّرت العام الماضي من خطر تقليد هذه الحركة على فئة النشء، وأعربت عن استنكارها لوسائل إعلامية تطرقت لفرحة اللاعبين واستخدامهم هذه الحركة، باعتبار مصدرها ممّن يدعون إلى تعاطي مخدر الحشيش.