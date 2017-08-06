مباحثات مغلقة بين الصين وكوريا الشمالية في مانيلا - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

بدأ وزيرا الخارجية الصيني ” وانغ يي ” ونظيره الكوري الشمالي ” ري يونج هو ” محادثات ثنائية في مانيلا اليوم الأحد قبل اجتماع قمة أمني إقليمي وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات صارمة على بيونجيانج بسبب تجاربها الصاروخية.

وشهد اللقاء الترحيب من قبل الوزراء وعلت ابتسامة وجه الوزير الكوري الشمالي لدى مصافحته نظيره الصيني الذي وضع يده على كتف الوزير الكوري الشمالي أثناء دخولهما إلى قاعة الاجتماع وكان الاجتماع مغلقا أمام وسائل الإعلام.