6 نصائح لتوفير الطاقة الكهربائية - صحيفة صدى الالكترونية

6 نصائح لتوفير الطاقة الكهربائية
حث مركز كفاءة الطاقة ” كفاءة “، المستهلكين على العمل بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات- المجمدات (الفريزرات)، بشكل موفر للطاقة.
وأوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:
1- شراء الأجهزة التي تضم نجوماً أكثر في ” بطاقة كفاءة الطاقة “؛ لأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10- 15سم؛ لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. ويُنصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام، مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: الأماكن المُعرّضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد؛ وذلك قبل وضعه في الثلاجة؛ حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
6- ضبْط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالى (-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات، يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1047 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسبي الله على شركة الكهرباء
والله جاتني فاتوره ماعمرها مرت علي في حياتي
مع الرغم انه نفس الوضع عندنا ماتغير شيء
لكن مزودين علينا التعرفه حسبي الله عليهم