6 نصائح لتوفير الطاقة الكهربائية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حث مركز كفاءة الطاقة ” كفاءة “، المستهلكين على العمل بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات- المجمدات (الفريزرات)، بشكل موفر للطاقة.

وأوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:

1- شراء الأجهزة التي تضم نجوماً أكثر في ” بطاقة كفاءة الطاقة “؛ لأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10- 15سم؛ لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. ويُنصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام، مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: الأماكن المُعرّضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد؛ وذلك قبل وضعه في الثلاجة؛ حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- ضبْط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالى (-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات، يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.