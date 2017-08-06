نائب أمير جازان: الشهيد مصدر فخر وإعزاز لجميع مواطني المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أوفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، لنقل تعازي صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول علي بن أحمد هروبي، أحد منسوبي القوات المسلحة.

ونقل صاحب السمو تعازي خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبد العزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان.

وقال سموه، أثناء زيارته لمنزل والد الشهيد، بمحافظة هروب بمنطقة جازان، أن الشهيد يظل دوما مصدر فخر وإعزاز لدى الجميع، بما قدمه فداء لدينه ووطنه، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما أعرب والد وذوو الشهيد، عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه لتعزيتهم، مثمنين حرص القيادة -أيدها الله- على الوقوف معهم في مصابهم.