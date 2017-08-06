قفزة تاريخية في السوق العربية خلال 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عربية(صدى):

قال تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إنه من المتوقع أن تشهد تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نمواً بمعدل 5.1% خلال 2017، و2% خلال 2018.

وأضاف إن تجارة السلع والخدمات في الدول العربية سترتفع إلى 2135 مليار دولار عام 2017، وإلى 2220 مليار دولار عام 2018، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وأوضح التقرير، أنه وفق آخر تقديرات لصندوق النقد الدولي فعلى صعيد الصادرات، فمن المرجح أن ترتفع صادرات السلع والخدمات العربية بنسبة 7.2% لتصل إلى 1071.4 مليار دولار عام 2017 ثم إلى 1122.1 مليار دولار عام 2018.

وفيما يتعلق بالواردات، أشار التقرير، إلى أنه من المرجح أن ترتفع واردات السلع والخدمات العربية بنسبة 3.2% لتصل إلى 1064 مليار دولار عام 2017 ثم إلى 1098.2 مليار دولار عام 2018.

وتوقع التقرير، أن يتحول العجز في ميزان تجارة السلع والخدمات للدول العربية، والبالغ 66 مليار دولار عام 2016 إلى فائض بقيمة 7.46 مليار دولار عام 2017 ليواصل ارتفاعه إلى 23.8 مليار دولار عام 2018.