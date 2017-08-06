توقعات بتحركات عرضية لمؤشرات البورصة في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

توقع محللون استمرار الأداء العرضي التجميعي على مؤشرات البورصة المصرية، وسط ترقب في أوساط المتعاملين بشأن محفزات جديدة.

وأشاررئيس قسم البحوث الفنية لدى الجذور للوساطة في الأوراق المالية،إلى إن المؤشر الثلاثيني استطاع إيقاف الهبوط خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي، منهياً التعاملات عند مستوى 13413 نقطة، ويحاول المؤشر الثبات والارتداد لأعلى من منطقة الدعم الهامة 13260-13350 نقطة.

وتوقع سامح غريب، عودة المؤشر الرئيسي للارتفاع خلال تعاملات هذا الأسبوع، وأصبح مستوى 13670 نقطة هو مستوى المقاومة للمؤشر، ثم 13828 نقطة.

وأضافت شهد رأفت، المحللة الفنية لدى مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثيني أنهى تعاملات جلسة الخميس الماضي، على ارتفاع طفيف ليغلق فوق مستوى 13400 نقطة.

وتابعت شهد رأفت، أن انخفاض أحجام التداول يشير إلى توازن القوى البيعية والشرائية ويرجح استمرار الحركه العرضية، حيث تقع الدعوم بين مستويي 13200-13250 والمقاومات بين 13500-13670 نقطة.

وقال رئيس قسم البحوث الفنية لدى الجذور للوساطة، إن المؤشر السبعيني استمر في التحرك بالقرب من مستويات الأسبوع قبل الماضي؛ إذ ما زال يتحرك بالقرب من مستوى المقاومة 710 نقاط، الذي ظهرت عنده ضغوط بيعية دفعت المؤشر للتحرك عرضياً أسفل هذا المستوى وحتى مستوى 699 نقطة.

وتابع غريب أن المؤشر السبعيني تخطى خلال تعاملات الأسبوع الماضي مستوى 710 نقاط، حتى وصل لمستوى 716 نقطة، إلا أن ظهور بعض الضغوط البيعية دفع المؤشر للتراجع، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 711 نقطة.

وتوقع غريب، استمرار محاولات المؤشر السبعيني تأكيد اختراق مستوى 710 نقاط، ليصبح مستوى 730 نقطة هو هدف المؤشر التالي، وأصبح أقرب مستوى دعم للمؤشر عند 700 نقطة، ثم مستوى 667 نقطة.