مصادر تكشف ضخ مبالغ مالية كبيرة في خزينة النصر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر وعدد من الشخصيات قاموا بضخ مبلغا ماليا كبيرا لحل أكثر من 60 في المائة من الأزمة المالية التي تمنع النادي من تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب لدعم صفوف الفريق لكرة القدم قبل السبت المقبل، حيث يفتتح الفريق موسمه بمواجهة الفيصلي في أولى جولات دوري جميل للمحترفين.

وأكدت المصادر أن المبلغ سيتم به تسديد الرواتب المتأخرة والمتمثلة في رواتب ثمانية أشهر تبلغ قيمتها 55 مليون ريال، مضيفة: ” بالنسبة للقضايا الخاصة بلجنة فض المنازعات ستحاول الإدارة جاهدة جدولتها أو العكوف لتوفير سيوله لإنهائها، حيث تسابق الإدارة الزمن لحل العقبات كافة قبل نهاية الشهر الحالي ليتمكن النادي من الحصول على الرخصة الآسيوية “.

وتنتهي مهلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكل أندية القارة المرشحة لخوض دوري أبطال آسيا في الـ 31 من أغسطس الحالي، حيث لن يشارك أي ناد لا يحصل على الرخصة القارية. من جهته، قدم إبراهيم المهيدب عضو هيئة أعضاء شرف النادي مليون ريال لخزينة النادي، حيث ثمنت الإدارة هذا الدعم الذي وصفته بغير المستغرب.

يذكر أن المهيدب قدم الأسبوع الماضي نصف مليون ريال.