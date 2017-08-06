4 فعاليات ينتظرها السوق العالمي الأسبوع المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

تطورات أسواق الطاقة تسيطر على الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل، وتتنوع بين تقرير أوبك الشهري، واجتماع اللجنة الفنية داخل منظمة الدول المنتجة للنفط، لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج.

وتستمر الشركات في إعلان نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الجاري، فضلاً عن تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والصين.

إنتاج أوبك خلال يوليو

تُعلن أوبك مستوى إنتاجها خلال شهر يولويو الماضي يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كان سجل ارتفااً بمقدار 390 ألف برميل يومياً خلال شهر يونيو عند 32.6 مليون برميل.

وكانت توقعات قد أشارت إلى أن إنتاج يوليو الماضي سجل ارتفاعاً بمقدار 145 ألف برميل، بدعم زيادة إمدادات دول نيجيريا وليبيا.

كما توقع مسح آخر صادر عن وكالة ” رويترز ” أن صادرات الدول المنتجة للخام بمنظمة أوبك ارتفع إلى 22.11 مليون برميل يومياً، في الشهر الماضي.

وكان النفط قد سجل تراجعاً خلال الأسبوع الماضي؛ بفعل مخاوف ارتفاع الإمدادات من دول أوبك، بالإضافة إلى الإنتاج الأمريكي من الخام.

بيانات التضخم

تُعلن الولايات المتحدة بيانات أسعار المستهلكين عن الشهر الماضي يوم الجمعة المقبل، مع توقعات ارتفاعها 0.2%.

كما أن تكهنات المحللين بشأن معدل التضخم الأساسي خلال شهر يوليو قد أشارت إلى أنه سجل ارتفاعا بنحو 0.2%.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر خلال يونيو الماضي على أساس شهري، فيما سجل التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.1%.

كما تُعلن الصين بيانات التضخم لديها عن شهر يوليو، يوم الأربعاء المقبل، مع توقعات استقراره، وكان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.5% في يونيو على أساس سنوي.

اجتماع ” أوبك ”

تعقد اللجنة الفنية لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج داخل أوبك اجتماعاً في أبوظبي خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبل، لمناقشة سبل وإجراءات الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

وقالت أوبك: ” إن الاجتماع تقني يهدف لفهم أفضل للصعوبات والعقبات التي يواجهها المنتجون من داخل أوبك وخارجها؛ بهدف تقييم تحسين مستويات الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لإعادة التوازن للسوق والذي سيكون في صالح المنتجين والمستهلكين “.

ويترأس اجتماع اللجنة في أبوظبي كلٌ من الكويت وروسيا، بحضور ممثلين من المملكة.

أرباح الشركات في الربع الثاني

تستمر الشركات في إعلان نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الجاري، حيث من المقرر أن تُعلن 33 شركة أمريكية أدائها المالي خلال فترة ثلاثة الأشهر من أبريل وحتى يونيو الماضي.

وتعد شركتا ” ديزني ” ، و ” 21 سينشري ” من أبرز الشركات التي ستُفصح عن تقرير أدائها المالي.

وكانت مجموعة من الشركات قد أعلنت عن أدائها المالي خلال الأسبوع الماضي، أبرزها ” آبل ” ، و ” تسلا ” و ” يم ” ، وبنك ” كريدي أجريكول “.