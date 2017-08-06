لاعب يعرض كليته للبيع - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ناشد عدد كبير اللاعبين و الإعلاميين و مسؤولي الرياضة السعودية بالوقوف بجانب المدافع السابق حسين مبروك الذي كان أحد نجوم الجيل الذهبي لفريق الاتحاد على مدار 15 سنة بعد أنا قام بعرض كليته للبيع بسبب ظروفة المالية.

وقام اللاعب بعرض كليته للبيع من أجل سداد ديونه التي تراكمت عليه ولا يملك سدادها.

وتعاطف المجتمع الرياضي خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع اللاعب تقديرا لمسيرته الرياضية التي كان خلالها لاعبا خلوقا ومحبوبا من الجميع.