الليلة .. الاتفاق يواجه الصفاقسي في نهائي دورة تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يلتقي مساء اليوم الأحد الاتفاق والصفاقسي التونسي في نهائي دورة تبوك الدولية التي يسدل الستار عن أحداثها اليوم بعد أن تأهل الفريقان للنهائي الذي يحضره الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

وكان الاتفاق قد حسم أمر تأهله في ختام دور المجموعات بعد فوزه على الاتحاد بثلاثية نظيفة من توقيع هزاع الهزاع وأحمد خلف ومحمد الصيعري وشهدت نهاية المباراة تلاسناً وتشابكاً بين اللاعبين كان بطل الحدث فيها المصري محمود كهربا مهاجم الاتحاد.