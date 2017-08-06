نزاهة تحقق في فساد مسؤولين بمجلس الضمان الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ذكرت مصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنظر عدة شكاوى واتهامات بالفساد موجهة لقيادات مجلس الضمان الصحي من قِبل مجموعة من الموظفين، حول استغلال مناصبهم في توظيف أقاربهم وتعيين بعض القيادات بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.

وأضافت المصادر أن الشكاوى تضمنت قائمة بأسماء الأقارب الموظفين والمناصب الإدارية التي يتولونها، فيما طالب الموظفون أصحاب تلك الشكاوى بالتحقق من رواتب قيادات المجلس التي تحوَّل على أجزاء إلى حساباتهم البنكية، وفقاً لصحف محلية.

وأشار الموظفون إلى عدم وجود سلم رواتب واضح للموظفين، قائلين إنها تُخصص وفقاً للعلاقات والقرابة.