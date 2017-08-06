أمانة الشرقية تغلق جسر طريق الملك فهد اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تغلق أمانة الشرقية جسر طريق الملك فهد بن عبدالعزيز المتقاطع مع شارع الظهران ١١ ابتداءً من اليوم الأحد حتى يوم الجمعة ٢٦ / ١١.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، قد برّرت الإغلاق لإجراء أعمال الصيانة الدورية الطارئة لعناصر الجسر مع استبدال فواصل التمدّد بأخرى جديدة، واستمراراً لجهود الأمانة لتحسين الجسور ضمن خطة شاملة بهدف رفع مستوى الخدمات.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ أنه سيغلق الجزء العلوي من الجسر باتجاه الخُبر مع استمرار الحركة المرورية في الجزء العلوي من الجسر باتجاه المطار، والجزء السفلي بجميع الاتجاهات، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد بسبب أعمال الصيانة، التي ستستمر إلى يوم 26 / 11 / 1438هـ.

وطلب الصفيان؛ من قائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيُّد بالسرعة المحدّدة، منعاً للزحام, وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، لافتاً إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على (940).