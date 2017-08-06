 ماذا قال اهل مكة للقطريين بشأن موسم الحج هذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 6

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. ماذا قال اهل مكة للقطريين بشأن موسم الحج هذا العام

ماذا قال اهل مكة للقطريين بشأن موسم الحج هذا العام




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 24 دقيقة

كفو يا اهل مكه ,, مايحتاج منكم توضيح ولا تصريح .. افعالكم تشهد لكم ,,

,, افعالكم مخبوره وباالخير مذكوره منذ فجر الإسلام الى اليوم وإلى ان تقوم الساعه ,, بإذنه تعالى ,,

,, ولا يشك او يشكك في خدمتكم للحجاج إلا شخص ظالم لنفسه وظالم لغيره ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *