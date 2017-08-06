بالفيديو.. تعلُق سيارة في الهواء بطريقة غريبة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تعلُق سيارة في الهواء بطريقة غريبة
أثار مشهد تُعلق سيارة في الهواء بطريقة غريبة ، وسط الطريق بولاية كونيتيكت الأمريكية ، بسبب عاصفة بغرب سوفيلد ، حيرة سائقي السيارات الأخرى، حيث ظهرت واقفة على عجلاتها الخلفية دون أن تنقلب للأمام أو الخلف.
حيث التقط مقطع فيديو للسيارة من قبل ثنائي، علقا بالعاصفة، التي وصلت سرعة الرياح بها إلى 60 ميلا في الساعة، وجاءت العاصفة مصاحبة للبرق والأمطار الشديدة، ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن صابها شد عضلي او يمكن شلل باالصدام ,,
,, شلون السيارات قدامها و وراها تسير وهي متبنجه على عصعصها ؟؟
رعد[ عدد التعليقات: 796 ] نشر منذ 1 ساعة
شد عضلي- ههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15925 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر
سعيد[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد مكثرة بنزين 91