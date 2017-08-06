 بالفيديو.. رقصة جماعية بالكاجوال تفاجئ العروس - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. رقصة جماعية بالكاجوال تفاجئ العروس

بالفيديو.. رقصة جماعية بالكاجوال تفاجئ العروس
أماني الغامدي(صدى):

أثار عدد من الفتيات ضجة كبير بالأنترنت عقب نشر فيديو ، وهن يُفاجأن صديقتهن العروس بالخروج عن المعتاد وارتداء الملابس الكاجوال بدلا من السواريه في حفل زفافها، وصاحب ذلك أداؤهن لرقصة جماعية مشتركة.

وتفاعلت العروس مع الاستعراض الذي قدمته الفتيات وشاركت به وسط تفاعل المعازيم الذين انضموا بدورهم ليشاركوا العروس وصديقاتها الرقص.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 1 ساعة

خوذن راحتكن .. الظاهر الجميع استنزل ,,

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة

هلاو الله
خلط ملط كل يغني على ليلاه

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 45 دقيقة

جوهم غير

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