بالفيديو.. رقصة جماعية بالكاجوال تفاجئ العروس - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثار عدد من الفتيات ضجة كبير بالأنترنت عقب نشر فيديو ، وهن يُفاجأن صديقتهن العروس بالخروج عن المعتاد وارتداء الملابس الكاجوال بدلا من السواريه في حفل زفافها، وصاحب ذلك أداؤهن لرقصة جماعية مشتركة.

وتفاعلت العروس مع الاستعراض الذي قدمته الفتيات وشاركت به وسط تفاعل المعازيم الذين انضموا بدورهم ليشاركوا العروس وصديقاتها الرقص.