بالفيديو.. رقصة جماعية بالكاجوال تفاجئ العروس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رقصة جماعية بالكاجوال تفاجئ العروس
أثار عدد من الفتيات ضجة كبير بالأنترنت عقب نشر فيديو ، وهن يُفاجأن صديقتهن العروس بالخروج عن المعتاد وارتداء الملابس الكاجوال بدلا من السواريه في حفل زفافها، وصاحب ذلك أداؤهن لرقصة جماعية مشتركة.
وتفاعلت العروس مع الاستعراض الذي قدمته الفتيات وشاركت به وسط تفاعل المعازيم الذين انضموا بدورهم ليشاركوا العروس وصديقاتها الرقص.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 1 ساعة
خوذن راحتكن .. الظاهر الجميع استنزل ,,
الدسك22[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة
هلاو الله
خلط ملط كل يغني على ليلاه
ابو باسم[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 45 دقيقة
جوهم غير
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10044 ] نشر منذ 14 دقيقة
لو اني عندكن
اخذنا لنا لفه 👈دبكه 👍😊