اليابان تقرض العراق 195 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

اليابان تقرض العراق 195 مليون دولار
قال بيان للحكومة العراقية اليوم، إن اليابان وافقت على إقراض العراق ما يصل إلى 195 مليون دولار لمشروع يسهم في إصلاح محطة كهرباء حرارية في محافظة البصرة الجنوبية.
والعراق منتج رئيسي للنفط في منظمة أوبك لكنه يعاني من عجز مزمن في الكهرباء. وتواجه شبكته الضعيفة صعوبة في تلبية الطلب بعد سنوات الحرب والعقوبات والإهمال.
وذكر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان أن اتفاق القرض وقع خلال زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كنتارو سونورا الذي اجتمع مع العبادي يوم السبت.
ويحتاج العراق تمويلا خارجيا لسد العجز في الميزانية الذي يقدر بنحو 25 تريليون دينار عراقي (21.44 مليار دولار) لهذا العام في وقت يعاني فيه من انخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10106 ] نشر منذ 2 ساعتين
يقرضونهم ويشكرونهم
ونحن نعطيهم ولا يبين فيهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقت يا أخ الفهد لاعدمتك .. هذا والله اللي اذكره دائماً ،،
.. كيف نعطيهم ، بدون مقابل ويجازوونا باالنكران والهجوم غير المبرر ويألبون الآخرين على مهاداتنا ، ليس العراقيين فقط ، بل كل من أحسنا إليهم بمليارات الدولارات .. كل الدول العربيه دون استثناء ، وفاض خيرنا على غير الدول العربيه ، ومع ذالك تجاوزوا كل القيم في مهاجمتنا ، تلميحاً وتصريحاً ، وتأليباً في أحيانٍ كثيره ,,
,,, ولكن لعل الأمور تتغير ، مرت علينا اوقات عصيبه ، لعله تبين فيها المعادي ( البطيني ) من الموالي ,,
رعد[ عدد التعليقات: 796 ] نشر منذ 1 ساعة
لعل الامور تتغير يابو محمد وعرف العدو من الصديق -ونستفيد من تغير الزمان عبره-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 1 ساعة
ويألبون الآخرين على معاداتنا … ^^