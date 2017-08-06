عاطلان يصطحبا طفلاً لمنطقة زراعية ويعتديا عليه جنسياً - صحيفة صدى الالكترونية

عاطلان يصطحبا طفلاً لمنطقة زراعية ويعتديا عليه جنسياً
ضبطت قوات الأمن المصرية بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، عاطلان ، أقدما على اصطحاب طفل لمنطقة زراعية واعتدا عليه جنسياً .
وتعود الواقعة عندما تلقت شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للاعتداء الجنسى على يد عاطلين.
وبالتحريات، تبين أن المتهمين استدرجا الطفل لمنطقة زراعية واعتدا عليه جنسيًا، ثم هدداه بالقتل حال إخبار أفراد أسرته، إلا أنه تصادف مرور أحد المواطنين الذى اكتشف الواقعة وطارد المتهمين وتمكن من ضبط أحدهما وتم تسليمه للشرطة التي بدورها القت القبض على العاطل االثاني عقب هروبه .
alfahd42[ عدد التعليقات: 10106 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسلط على كل ظالم ,, آمين ,,
,, عابر السبيل هذا ساقه الله لنجدة الطفل الضعيف لإنقاذه ، والإيقاع باالمتسببين ,, الحمد لله ,,
رعد[ عدد التعليقات: 796 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ بالله من هالافعال -الحيوانات ماتسويه-العقل لاراح راح معه صاحبه-
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 47 دقيقة
للاسف والله الظاهره هذي منتشره بجتمعنا بشكل كبير
نصيحه للاباء والامهات تابعوا اطفالكم واحذروا من رفقاء السوء..
حمانا الله واياكم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1047 ] نشر منذ 46 دقيقة
في رايي افضل عقوبة لهما ان تجرى لهما عملية استئصال الخصيتين
وبعدها سيتفرغون للعمل والعباده
ويرتاج الناس من شرهم
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10043 ] نشر منذ 11 دقيقة
ذولا
المفروض قبل اعدامهم
تشوفون ابشع طرق داعش بالاعدام
وتطبقونها عليهم