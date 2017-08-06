عاطلان يصطحبا طفلاً لمنطقة زراعية ويعتديا عليه جنسياً - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ضبطت قوات الأمن المصرية بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، عاطلان ، أقدما على اصطحاب طفل لمنطقة زراعية واعتدا عليه جنسياً .

وتعود الواقعة عندما تلقت شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للاعتداء الجنسى على يد عاطلين.

وبالتحريات، تبين أن المتهمين استدرجا الطفل لمنطقة زراعية واعتدا عليه جنسيًا، ثم هدداه بالقتل حال إخبار أفراد أسرته، إلا أنه تصادف مرور أحد المواطنين الذى اكتشف الواقعة وطارد المتهمين وتمكن من ضبط أحدهما وتم تسليمه للشرطة التي بدورها القت القبض على العاطل االثاني عقب هروبه .