العدل الأمريكية تتخذ اجراءات جديدة لمكافحة تسريب المعلومات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ثمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تصميم وزير العدل في ادارته جيف سيشنز على مكافحة تسرب معلومات سرية من البيت الابيض.

وكتب ترامب على ” تويتر ” ، :” بعد سنوات من التسريبات في واشنطن، انه لامر جيد جدا ان نرى وزير العدل يتخذ اجراءات! “.

وأضاف ” بالنسبة الى الامن القومي كلما اظهرنا قسوة، كان ذلك افضل! “.

وكان سيشنز قد وعد الجمعة باتخاذ اجراءات قوية ضد الموظفين الذين كشفوا لوسائل الاعلام معلومات سرية او حساسة، وذلك بعد سلسلة من التسريبات التي كان تأثير معظمها سلبيا على ادارة ترامب.

وكان ترامب عبّر مرارا عن غضبه ازاء تلك التسريبات، منتقدا بشكل علني وزير العدل ومتهما اياها باعتماد موقف ضعيف بشأن هذه المسألة.

وفي ظل هذا الضغط، وبعد ان كانت مصادر قد اثارت امكانية فقدانه لمنصبه، قام سيشنز بالتحرك.