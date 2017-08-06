فحص التمور في أسواق حائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

شدد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل، مختبر الأغذية بالأمانة، على فحص منتجات أسواق التمور بالمدينة، والتأكد من خلوها من آثار المبيدات.

وكلف صاحب السمو، بالتنسيق بين المختبر والأجهزة الأمنية لمنع البيع العشوائي على الطرقات، موجها بأن يكون البيع من خلال الأسواق الرئيسية، كإجراء احترازي من أجل سلامة المواطنين.

وقال سعد الثويني، رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل، إنه تم أخذ عينات من كافة منتجات السوق، وفي حال ثبوت نتائج سلبية لدى المختبر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالمصادرة والإتلاف وتطبيق الغرامة النظامية.