بالصور.. أب يُزين غطاء عين ابنته بشخصيات ديزني - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أب يُزين غطاء عين ابنته بشخصيات ديزني
خوفاً على شعورها بالإحراج أمام أصدقائها ، أقدم أب على تزيين غطاء عين ابنته بشخصيات ديزني لكي يجعلها تشعر بأنها مميزة .
حيث تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي عدد من الصور تستعرض أب يزين غطاء عين إبنته بشخصيات ديزني ، حتى لا تشعر بالاحراج أمام أصدقائها .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياراحم الحال ياكريم ,,
,, مجتهد ابوها .. يبي يرفع عنها الحرج ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 10106 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب ترزق كل والد مسلم الجنة وكل والدة
كم يشعرون بنا ويهتمون فينا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم آمين يااخ الفهد ..
.. جعلهم لجنات النعيم .. آمين ,,
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 1 ساعة
آمين يارب
الاب هو جسر الامان الذي يعبر الابناء عن طريقه الى بوابه الحياة
الاب هو القيم والاخلاق التي يتشربها الابناء عن طريقه
الاب هو هو الشموخ والعز الذي نستظل به
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10044 ] نشر منذ 12 دقيقة
ياروووووحي انتِ
الله يشفيك