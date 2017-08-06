بالصور.. أب يُزين غطاء عين ابنته بشخصيات ديزني - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خوفاً على شعورها بالإحراج أمام أصدقائها ، أقدم أب على تزيين غطاء عين ابنته بشخصيات ديزني لكي يجعلها تشعر بأنها مميزة .

حيث تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي عدد من الصور تستعرض أب يزين غطاء عين إبنته بشخصيات ديزني ، حتى لا تشعر بالاحراج أمام أصدقائها .