مادورو: " ميركوسور " هي روحنا وقلبنا وحياتنا - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

قال الرئيس نيكولاس مادورو السبت إن فنزويلا لن يتم ” ابدا ” اقصاؤها من السوق المشتركة لامريكا الجنوبية (ميركوسور) بعد صدور قرار في وقت سابق بتعليق عضويتها.

وأضاف الرئيس الاشتراكي عبر اذاعة الارجنتين أن ” فنزويلا لن يتم ابدا اقصاؤها من ميركوسور. ابدا. ان روحنا وقلبنا وحياتنا هي ميركوسور ” ، معتبرا ان محاولات الحكومة البرازيلية او الارجنتينية آيلة الى الفشل.

كما اتهم مادورو نظيره الارجنتيني ماوريسيو ماكري بالسعي الى فرض حصار تجاري وسياسي على بلاده، مضيفا ” ماكري يحمل راية من يريدون حصارا اقتصاديا وماليا وتجاريا وسياسيا مماثلا لذلك الذي فرض على كوبا في الستينات “.

ودافع ايضا عن الجمعية التأسيسية الجديدة التي تعتبرها المعارضة ” غير شرعية ” واثار انتخابها الاحد استياء دوليا.

ووصف الجمعية بانها ” علاج للحياة الاجتماعية والسياسية في فنزويلا” مؤكدا انها ” دشنت عصرا جديدا “.