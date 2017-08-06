التشغيل التجاري لقطار الحرمين بين مكة والمنورة قبل نهاية 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية ” سار ” بشار بن خالد المالك، أن أسعار تذاكر القطارات حول المملكة ستكون منافسة لأسعار الطيران.

وأعلن المالك، إنهاء الجزء الأكبر من منظومة شبكات الخطوط الحديدية في المناطق الرئيسية، ولم يتبقَ سوى مشروع ربط شرق المملكة بغربها، من خلال منظومة الجسر البري بين جدة والرياض، الذي سيتم العمل فيه قريبا بعد طرحه على القطاع الخاص، وكذلك ربط الجزء الجنوبي من المملكة بالمنطقة الغربية.

وتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لقطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل نهاية 2017، مشيراً إلى أن أسعار تذكرة ” سار ” محددة ويمكن للركاب شراؤها عبر الجوال، وبعدها سيتم العمل للانتهاء من الربط بين المنطقتين الوسطى والشرقية بخط جديد فضلاً عن تطوير الخط القديم القائم.