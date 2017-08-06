افتتاح جزئي للطريق الدائري الرابع في مكة خلال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

انتهى العمل بالطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة بنسبة 80%، وسيتم افتتاح اجزاء من الطريق وعدد من الجسور والتقاطعات للاستفادة منها خلال موسم الحج الحالي.

وقالت أمانة مكة إنه من المتوقع أن يكتمل العمل بالطريق في العام المقبل؛ إذ تبقى فقط الجزء الرابط بين طريق السيل وطريق المدينة المنورة.

وأوضحت أن التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع تبلغ نحو سبعة مليارات ريال، أُنفق منها حتى الآن نحو 2.9 مليارات، إضافةً لإنفاق نحو 4.5 مليارات لصالح أعمال نزع الملكيات.

وأضافت أن طول الطريق الدائري الرابع يبلغ نحو 65 كيلو متراً، وعرضه 100 متر، ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه بالطريق الرئيس، و3 حارات في كل اتجاه لطريق الخدمة، إلى جانب جزيرة وسطية بعرض 20 متراً للاستفادة منها مستقبلاً كمسارات للقطارات، وعدد 12 تقاطعاً.