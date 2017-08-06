أمريكا تعلن العثور على فتاة السعودية المختفية - صحيفة صدى الالكترونية

أمريكا تعلن العثور على فتاة السعودية المختفية
عثرت شرطة مدينة أورلاندو التابعة لولاية فلوريدا، صباح اليوم الأحد، على الفتاة السعودية ” لانا الجدايل ” ، التي اختفت في ظروف غامضة منذ الأربعاء الماضي .
من جانبها قالت الشرطة في بيان مقتضب إن التقارير الأمنية تفيد بالعثور على ” لانا ” ، معبرةً عن شكرها لجميع من ساهم في العثور عليها.
وكانت الشرطة أعلنت أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً، كانت تقضي العطلة الصيفية مع عائلتها في أورلاندو، وأنها شُوهدت لآخر مرة بمفردها وهي تغادر أحد المولات بالمدينة، قبل أن تتوارى عن الأنظار منذ يوم الأربعاء الماضي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامه ,, عسى الوضع تمام بس ,,
,, المهم جدلي ياام الجدايل جدلي ولا تعودينها ,, انتي وجدايلك ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 10106 ] نشر منذ 2 ساعتين
زين لقوها طيب قولو وين كانت ووش سبب الاختفاء
ابو باسم[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههه اشوا بغينا مانفطر”
alfahd42[ عدد التعليقات: 10106 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15925 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
كان زمان[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويستمر مسلسل اختفاء الفتيات السعوديات بالخارج ..
(( صارت ظاهرة ))
جود[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله ع السلامه نبي سبب الاختفاء !!!!
عبير[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبب الاختفاء ……. تبغى لها تبريد
البناقي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
يارجال ماهو لازم الله يستر علينا عليه
واحد 2 ثلاثه[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 1 ساعة
اشوا انهم حصلوها
بغيت ما اطعم العيشه مشغلتن
ياليتها ضاعت بحارتنا والله غير نتوبها عن الدجه
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 31 دقيقة
تبرد روحها تعبن المسكينة
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 28 دقيقة
تبرد روحها تعبن المسكينة شكلها كذا منتهيه شغلوها الأمريكان حتى كرهت شي اسمه؟؟؟؟