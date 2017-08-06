أمريكا تعلن العثور على فتاة السعودية المختفية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عثرت شرطة مدينة أورلاندو التابعة لولاية فلوريدا، صباح اليوم الأحد، على الفتاة السعودية ” لانا الجدايل ” ، التي اختفت في ظروف غامضة منذ الأربعاء الماضي .

من جانبها قالت الشرطة في بيان مقتضب إن التقارير الأمنية تفيد بالعثور على ” لانا ” ، معبرةً عن شكرها لجميع من ساهم في العثور عليها.

وكانت الشرطة أعلنت أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً، كانت تقضي العطلة الصيفية مع عائلتها في أورلاندو، وأنها شُوهدت لآخر مرة بمفردها وهي تغادر أحد المولات بالمدينة، قبل أن تتوارى عن الأنظار منذ يوم الأربعاء الماضي.