بالصور.. أول عملاق يحطم الأساطير التاريخية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أول عملاق يحطم الأساطير التاريخية
كشفت دراسة حديثة أعدها معهد الطب التطوري في جامعة ” زيورخ ” عن أول عملاق معروف في العالم.
وأشارت الدراسة التي نشرها موقع “لايف ساينس” العلمي إلى أن أول عملاق معروف في العالم، كانت ترجع إلى فرعون مصري قديم يدعى، ساناخت.
ويبلغ طول، ساناخت، نحو 6 أقدام و1.6 بوصة، أي 1.987 متر، وهو ما قد يشير إلى أن الأساطير الموروثة، التي تتحدث عن وجود عملاقة كبار تتخطى أطوالهم الثلاثة والأربعة أمتار، غير موجودة أو مثبتة في التاريخ.
وأشار الموقع إلى أن أطول فرعون مصري قديم سجل طولا كان بعد، ساناخت بألف عام تقريبا، حيث كان يبلغ طوله 5 أقدام و9 بوصات، أي 1.75 مترا تقريبا.
ويعد، ساناخات، ملكا مصريا ينحدر من الأسرة الثالثة في الدولة الفرعونية القديمة، كما تم العثور على المومياء الخاصة به عام 1901.
يذكر أن أساطير وروايات عديدة، بعضها كان موجودا في مراجع دينية، وبعدها موثقا في كتب الأساطير اليونانية القديمة عن وجود عمالقة تزداد أطوالهم عن الثلاثة أو الأربعة أمتار، ولكن تلك الدراسة أثبتت أنها مجرد أساطير، بحسب قول ” لايف ساينس “.
أشارت الدراسة، المنشورة في عدد أغسطس لمجلة “لانسيت” العلمية، إلى طول الفرعون (الملك) في مصر القديمة، إلى أنه قد يرجع إلى أن الملوك المصريين كانوا يحظون بتغذية أفضل ويتمتعون بصحة أفضل من عامة الناس.
ونفت الدراسة أن يكون ما روج له مسبقا أن رمسيس الثاني، هو صاحب القامة الأطول في الفراعنة، حيث أظهرت الدراسة أنه يتمتع بطول عادي بالمقارنة بساناخت، حيث وصل طوله لـ1.75 مترا.
كما أشارت الدراسة إلى أن الحاشية الملكية كان يتمتع معظم العاملين فيها بالقوام القصير، وقد يكون سبب اختيارهم لأداء تلك المهام هو قصر قامتهم، حتى لا يرفعوا أعينهم في وجه سادتهم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10106 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفراعنه كانو مصيبه في كبر الاجسام هل كان حريمهم نفسهم كبار
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن يكون ,, لكن ثلاثه او اربعة امتار هذي ماتكون ,,
أبوهمام[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. رواه البخاري في صحيحه
ستون ذراعا تعني تقريبا 27مترا ونصف. هذا هو أطول الخلق قاطبة.
أطول ديناصور تم اكتشافه كان في الأرجنتين وقدر طوله بـ 20 متر. وبالتالي هنا نسبة وتناسب بين الخلق حتى في الكائنات الحية. فلما كانت أحجام وأطوال من سبقونا كبيرة كان لزاما لتوازن الحياة أن تكون الحيوانات كذلك.
ومن زار البتراء في الأردن أو ديار قوم صالح ، سيجد البناء العظيم للمنازل ومابداخلها.
كذلك الاكتشافات العلمية للهياكل العظمية للعماليق قوم صالح عليه السلام توضح الأطوال الكبيرة للبشر في تلك الحقبة كما في الصورة أدناه
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