بالفيديو.. عربة " أطعمة متنقلة " تهدد حياة المواطنين بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدني مستوى النظافة وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، بإحدى عربات ” الفود ترك ” ، التي تديرها عمالة وافدة بمحافظة الخرج في منطقة الرياض.

وأظهر المقطع عدم أهلية المكان الذي تتم فيه عمليات الطبخ بجانب العربة، حيث وثق المواطن غرفة صغيرة يتم فيها تخزين الزيوت وطهي الأطعمة.