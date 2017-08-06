العيسى: ارتفاع نسبة المقبلين على تأمين سياراتهم إلى 90% - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركات التأمين عن ارتفاع نسبة المقبلين على تأمين السيارات بنسبة 90%، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من بدء الحملة الاستثنائية التي منحت أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى 15%.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى إن الحملة التي التزمت شركات التأمين بتنفيذها مع مطلع أغسطس الحالي، حققت نجاحاً بزيادة نسبة المستفيدين من الخصم على وثائق التأمين الشامل أو الإلزامي بنسبة 90% مقارنةً بـ15% في اليوم السابق لبدء الحملة.

وأوضح أن الحملة -التي تستمر حتى نهاية 2017- تمنح أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى 15%، إلى جانب خصم خلو السجل من المطالبات، والذي يبدأ بـ10% لمن ليس لديه مطالبات لمدة سنة، و20% لمدة سنتين، و30% لمن يخلو سجله من المطالبات لمدة ثلاث سنوات فأكثر، إضافةً لخصم الولاء الذي تمنحه الشركات لعملائها.