سيدة تُقيم دعوى خلع من زوجها لصوته العالي - صحيفة صدى الالكترونية

سيدة تُقيم دعوى خلع من زوجها لصوته العالي
تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع من زوجها، أمام محكمة الأسرة ، لارتفاع صوته وسوء معاملته لها .
وقالت ” م. م ” مقيمة الدعوى لإحدى الصحف المحلية : سئمت الحياة مع زوج يحيا على الصياح والصوت المرتفع ويعشق الخناق على الفاضي والمليان كل لحظة في حياته وكأنه لا يستطيع العيش في هدوء وسلام شأنه شأن باقي الأزواج.
وتابعت: غضبت في بيت أهلي ومكثت هناك فترة وتحدث أهلي مع زوجي كثيرا ونصحوه بأن يهدأ قليلا، ويتخلى عن عصبيته الزائدة على أتفه الأمور وخاصة أنه بسببها يخسر أشياء كثيرة فهو مهدد بالفصل من عمله بسبب صياحه على مديره غير صياحه على الجيران بسبب أقل شيء.
وأضافت مقيمة الدعوى أن جميع من حول زوجها أصبح يبتعد عنه ليس بسبب الخوف ولكن تجنبًا لصياحه المستمر حتى أولادنا دائما على خلاف معهم يريد منهم ألا يمانعوه في أي شيء يقوله لهم، فأصبح لديهم عقدة بسببه والأكثر من ذلك أنهم بدءوا يصيحون مثله وصوتهم أصبح مرتفعا، قائلة: عندما رأيت أولادي هكذا قررت الفرار بهم حتى لا يكونوا مثله وينفر الناس منهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31454 ] نشر منذ 3 ساعات
خير ماسويتي ,,
,, شوتيه ، هذا يمكن منغلث ,, افتكي منه قبل ان يستفحل الأمر ويعضك ,, تصيرين مثله تنابحين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 10106 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5279 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو والله اللي ما يبي يغير وضعه بعد الزواج خاصةالعصبية والنفسية الشينة الفكةمنه غنيمة عدل أخلاقك والا الخلع مصيرك حتى الأطفال صاروا مثله هذا قدوة سيئة لهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15925 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه
كان زمان[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 1 ساعة
والله اللي صوته مرتفع على كل امر تافه ..
فعلاً الحياة صعبة معاه .. الفرار الفرار …
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1047 ] نشر منذ 22 دقيقة
زعيق زعيق زعيق
لين جاابلها المرض
لها حق تطلب الطلاق