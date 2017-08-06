سيدة تُقيم دعوى خلع من زوجها لصوته العالي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع من زوجها، أمام محكمة الأسرة ، لارتفاع صوته وسوء معاملته لها .

وقالت ” م. م ” مقيمة الدعوى لإحدى الصحف المحلية : سئمت الحياة مع زوج يحيا على الصياح والصوت المرتفع ويعشق الخناق على الفاضي والمليان كل لحظة في حياته وكأنه لا يستطيع العيش في هدوء وسلام شأنه شأن باقي الأزواج.

وتابعت: غضبت في بيت أهلي ومكثت هناك فترة وتحدث أهلي مع زوجي كثيرا ونصحوه بأن يهدأ قليلا، ويتخلى عن عصبيته الزائدة على أتفه الأمور وخاصة أنه بسببها يخسر أشياء كثيرة فهو مهدد بالفصل من عمله بسبب صياحه على مديره غير صياحه على الجيران بسبب أقل شيء.

وأضافت مقيمة الدعوى أن جميع من حول زوجها أصبح يبتعد عنه ليس بسبب الخوف ولكن تجنبًا لصياحه المستمر حتى أولادنا دائما على خلاف معهم يريد منهم ألا يمانعوه في أي شيء يقوله لهم، فأصبح لديهم عقدة بسببه والأكثر من ذلك أنهم بدءوا يصيحون مثله وصوتهم أصبح مرتفعا، قائلة: عندما رأيت أولادي هكذا قررت الفرار بهم حتى لا يكونوا مثله وينفر الناس منهم.