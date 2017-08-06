أنجب طفلاً من زوجة أبيه الشابة فألقاه للحيونات الضالة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

شهدت منطقة 6 أكتوبر المصرية ، جريمة بشعة ، حيث أقدم شاب على إقامة علاقة مُحرمة مع زوجة أبيه وأنجب منها طفلا فقام برميه في الصحراء لتنهشه الحيوانات الضاله .

وكانت قد بدأت علاقة الشاب بزوجة أبيه العشرينية، عندما كانت تعيش معهم في منزل واحد، فأقاما معها ممارسات جنسية أدت إلى حملها، ما دفعه إلى خنق الطفل بعد انجابه، ورميه في صحراء 6 أكتوبر بالتواطئ مع خطيبته.

وعقب إلقاء الشرطة المصرية القبض على المتهم اعترف بأرتكاب الجريمة بمساعدة خطيبته ، كما دلا على مكان رمي الجثة التي تيبن من خلال بقاياها أنها تعرضت لنهش حيوانات ضالة.