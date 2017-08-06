ترامب: العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية لها عواقب وخيمة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، 6 أغسطس، أن عقوبات الأمم المتحدة الجديدة سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد في كوريا الشمالية.

وكتب ترامب على حسابه الشخصي على ” توتير ” : ” الآن صوت مجلس الأمن الدولي 15-0 لصالح فرض عقوبات على كوريا الشمالية. صوتت الصين وروسيا معنا، سيكون لها تأثير كبير على الأموال “.

وكان مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وافق، بالإجماع، على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية مساء أمس السبت، يمكن أن تخفض بمقدار الثلث عائدات الصادرات السنوية للدولة الآسيوية البالغة ثلاثة مليارات دولار، وذلك بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونغ يانغ على صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو الماضي.