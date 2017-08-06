منظمة العون الإنساني تعود للعمل في عدن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

جددت اليمن ومنظمة العون الإنساني والتنمية التعاون بينهما فيما يختص بالمشاريع القائمة في اليمن وذلك في اتفاقية وقعت بين الطرفين تقضي بعودة المنظمة للعمل في اليمن بعد أن أغلق الانقلابيون مقرها في العاصمة عدن .

وقع الاتفاقية من الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد ‏السعدي ، ومن جانب المنظمة ممثلها في العاصمة المؤقتة عدن أمان يوسف .‏

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية فإن الاتفاقية تنص على تنفيذ المنظمة مشاريع في ‏مجالات الصحة والتعليم والغذاء والاصحاح ‏البيئي .‏