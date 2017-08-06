لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة تنظم معرضا للأسر المنتجة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

ينظم القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صامطة غدًا, معرضا للأسر المنتجة , وذلك بمجمع السلام التجاري بالمحافظة .

وأوضحت رئيسة القسم النسائي باللجنة شقراء البشير أن المعرض الذي يستمر 25 يوماً، يهدف إلى تعريف المجتمع بالمنتجات الخاصة بالأسر المنتجة اللاتي تم تدريبهن ببرنامج ” تمكين ” الذي تدعمه جمعيه البرّ الخيرية بصامطة، والإسهام كذلك في خدمة و دعم الأسر المنتجة ماديا وزيادة الدخل لديهن وتنمية مهارات التسويق والبيع والعرض، وخلق شراكة مجتمعة بين الأسر المنتجة والقطاع الخاص وإيجاد منافذ تسويقية جديدة ،بالإضافة إلى اكتشاف وتشجيع الهوايات وتنميتها من خلال المشاركات الفعالة بالمعرض .

بدورها بينت مسؤولة الأسر المنتجة بلجنة التنمية في صامطة ملاك دغريري أن المعرض الذي تشارك فيه 20 أسرة منتجة يشتمل على العديد من المعروضات والمنتجات في الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والتطريز وصناعة البخور والعطور وتصميم طابعات ونقش الحناء والإكسسوارات وفن الطباعة والتطريز والخياطة والمأكولات الشعبية .