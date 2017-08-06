⁠⁠⁠⁠⁠الاتحاد الأوروبى يهدد بطرد بولندا بعد مطالبة ألمانيا تعويضات - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، إنّ مستقبل بولندا داخل الاتحاد الأوروبى أصبح غير مضمون وسط تصاعد الجدل مع الحزب الحاكم بالبلاد حول مطالبة ألمانيا بدفع تعويضات ضخمة عن الحرب العالمية الثانية.

وقال توسك، الذى كان رئيساً لوزراء بولندا حتى 2014، إنّه يتفهّم مدى قلق البولنديين حول توجّه بلادهم فى ظل قيادة الحزب اليمينى الحاكم، وفقاً لصحيفة ” ديلى ميل ” البريطانية السبت.

ودار الحديث بين زعيم حزب القانون والعدالة ” ياروسلاف كاتشونسكى ” ودونالد توسك، خلال زيارته لـ ” وارسو ” للإدلاء بشهادته فى قضية تحطمّ طائرة الرئيس البولندى السابق عام 2010، وبرفقته 95 مسؤولاً أخرين.

وطالب زعيم الحزب الحاكم ” ياروسلاف ” وأحد صناع القرار بالبلاد، من ألمانيا بدفع تعويضات ضخمة لبولندا جراء الجرائم التى ارتكبتها من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وقال “نتحدث عن مبالغ ضخمة وحقيقة رفض الألمان طيلة سنوات الاعتراف بمسؤوليتهم خلال الحرب العالمية.

بينما ردّ توسك بأنّ تصريحات زعيم الحزب الحاكم تلمّح إلى أن ” بولندا ليست بحاجة للاتحاد الأوروبى، وكذلك الأخر لم يعد بحاجة إليها ” ، فى إشارة احتجاج لرفضه مقاضاة برلين، الحاكم الفعلى للاتحاد الأرووبى.