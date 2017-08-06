⁠⁠⁠⁠⁠فعاليات متنوعة وإقبال كبير بمهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

يواصل مهرجان أبها للتسوق لهذا العام فعالياته وبرامجه الصيفية وسط حضور جماهيري كبير، والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا لهذا العام.

وتأتي فعاليات المهرجان لتسهم في تلبية احتياجات شرائح المجتمع وزوار المنطقة كافة ، حيث تتنوع الفعاليات ما بين الترفيهية والثقافية والاجتماعية مع تكامل جميع الخدمات في موقع الفعاليات.

وتشتمل الفعاليات على إقامة صالات للتسوق ضمت معارض عدة لبيع المستلزمات النسائية، والرجالية والمفروشات، ومحلات بيع الإكسسوارات، والعطور، ومحلات لبيع التمور، إلى جانب الألعاب الترفيهية ومسرح الطفل، والمطاعم، وعالم الفراشات والزواحف، وألعاب السيرك، مما زاد من توافد الزوار الذين يحرصون على المشاركة والتفاعل مع فعاليات وأنشطة المهرجان المختلفة بشكل يومي.